Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
21.01.2026 04:40:17
Angriff auf Tiktok und Instagram: Netflix will beim Hochkant-Format einsteigen
Wer Filme oder Serien auf dem Smartphone streamen will, braucht das Hochkant-Format. Dafür will Netflix nun seine App aufrüsten. Denn die Konkurrenten Tiktok oder Instagram beherrschen sonst den Markt allein.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
