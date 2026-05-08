Angriff auf Wegovy und Ozempic: Sandoz Group AG startet Generika-Offensive

Wie groß dieser jedoch genau sein könnte, wagte der Manager nicht vorherzusagen. "Ich bin seit 35 Jahren im Generikageschäft und habe noch nie ein Produkt erlebt, bei dem die Marktgröße so gut wie unbekannt ist, wenn man die Preisdynamik ändert", sagte Sandoz -CEO Richard Saynor in einem Interview. Das Patent auf Semaglutid, dem Hauptwirkstoff in Novo Nordisks Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy gegen Diabetes und Adipositas, ist Anfang dieses Jahres in mehreren Ländern ausgelaufen. Dies öffnet die Tür für Generika-Wettbewerb und läutet eine neue Phase im Kampf um den Markt ein. Nachdem Indien Anfang des Jahres die ersten Generika-Versionen von Semaglutid zugelassen hatte, begann Kanada vergangene Woche mit der Erteilung von Genehmigungen. Das indische Unternehmen Dr. Reddy's Laboratories erhielt als erstes grünes Licht von den kanadischen Aufsichtsbehörden für eine Generika-Injektion, das kanadische Unternehmen Apotex folgte nur Tage später.

Sandoz wolle ihre eigene generische Version von Semaglutid noch in diesem Jahr in Kanada und Brasilien auf den Markt zu bringen, sagte Saynor. Das Unternehmen sieht diese Märkte als Testgelände, bevor Semaglutid in den 2030er Jahren in Europa und den USA aus dem Patentschutz läuft. "Ich beschreibe unsere Markteinführungen in Brasilien und Kanada als ein Experiment, um zu sehen, wie sich die Märkte entwickeln, wie die Preispunkte liegen, wie verschiedene Patientensegmente unterschiedliche Produkte wünschen und wie die Regierungen auf dieses Produkt reagieren", fügte Saynor hinzu.

Sandoz gab an, dass eine potenzielle Einführung von generischem Semaglutid in der Prognose für 2026 noch nicht berücksichtigt wurde. Das Unternehmen wurde 2023 von Novartis abgespalten, und zu diesem Zeitpunkt enthielten die Mittelfristziele für 2028 noch keine Adipositas-Medikamente. Von Visible Alpha befragte Analysten prognostizieren für Sandoz einen Umsatz mit generischem Semaglutid von 31,7 Millionen US-Dollar in diesem Jahr, der auf 103 Millionen Dollar im kommenden Jahr, 203,7 Millionen Dollar im Jahr 2030 und 742,6 Millionen Dollar im Jahr 2035 klettern könnte.

"Ich habe dem Markt keine Prognose gegeben, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiß. Und ich weiß, dass alles, was ich sage, falsch sein wird, also sage ich lieber nichts", so Saynor. Die Markterwartungen für Generika gegen Adipositas bleiben eine offene Frage, da dies ein seltener Markt ist, in dem selbst die Unternehmen hinter den Markenmedikamenten zeitweise Schwierigkeiten hatten, mit der Nachfrage Schritt zu halten, sagte David Wallace, Senior Analyst beim Pharma-Marktforschungsunternehmen Citeline. "Obwohl wir bereits erste Generika-Einführungen in bestimmten Märkten weltweit gesehen haben, steht die volle Auswirkung des Wettbewerbs noch aus, da einige führende GLP-1-Marken in wichtigen Märkten wie Europa und den USA ihre Exklusivität noch nicht verloren haben", sagte Wallace. "Wenn der Wettbewerb durch Generika einsetzt, könnte die Nachfrage signifikant sein."

Welchen Umsatz Generika letztlich erzielen, ist eine zentrale Frage für die Zukunft des Marktes für Gewichtsreduktion, der laut Konsensschätzungen des Marktforschungsunternehmens Evaluate Pharma im Jahr 2031 die Marke von 100 Milliarden Dollar überschreiten soll.

DOW JONES