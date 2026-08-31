BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
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31.08.2026 13:30:49
Angriff in wichtigem Segment: BYD exportiert Chinas Auto-Preiskrieg nach Deutschland
In China schrumpft der Automarkt. Die Verkaufszahlen auch von BYD brechen ein. Stattdessen setzt der E-Autoriese auf den Export und greift auch in Deutschland mit Kampfpreisen an - ausgerechnet in einem Marktsegment, auf das die deutschen Autobauer große Hoffnungen gesetzt hatten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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