KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.09.2026 15:02:00
Angriff mit KI-Agenten auf hunderte Shops: 600.000 Kreditkartendaten geklaut
Ein Angreifer hat hunderte Online-Shops mit KI-Agenten angegriffen und dabei Daten von mehr als 600.000 Kreditkarten abgegriffen.
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