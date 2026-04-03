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03.04.2026 14:23:38
Angriffe auf arabische Länder gehen weiter
AMMAN (dpa-AFX) - Auch in der fünften Woche des Iran-Kriegs gibt es weiterhin Angriffe auf arabische Länder. Jordanien meldete Verletzte. Die Streitkräfte des Landes hätten zwei Raketen, die auf Ziele im Land ausgerichtet waren, abgeschossen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Petra mit. Die beiden Verletzten seien in stabilem Zustand.
In Kuwait seien indessen Einsatzkräfte im Einsatz, um den Betrieb einer Entsalzungsanlage fortführen zu können, hieß es in einer Stellungnahme des zuständigen Ministeriums. Iran habe die Anlage angegriffen und Schäden verursacht, hieß es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Kuna.
Eine Gasanlage stellt derweil in Abu Dhabi nach offiziellen Angaben den Betrieb ein. Trümmerteile seien nach einer Luftverteidigungsaktion auf das Gelände der Habshan Gasanlage gefallen, teilte das staatliche Medium Abu Dhabi Media Office auf X mit. Insgesamt hätten die Vereinigten Arabischen Emirate heute 18 ballistische Raketen, vier Marschflugkörper und 47 Drohnen abgefangen hießt es in einer Mitteilung der Streitkräfte des Landes.
Bahrain und Saudi-Arabien meldeten den Abschuss von Drohnen./mar/DP/he
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