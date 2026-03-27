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27.03.2026 17:10:38

Angriffe auf Golfstaaten gehen weiter

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Zwei Häfen in Kuwait sind nach offiziellen Angaben nach mutmaßlich iranischen Angriffen beschädigt worden. Angriffe mit einem Marschflugkörper und vier Drohnen hätten am Morgen die Häfen Mubarak al-Kabir und Schuwaich getroffen, teilten die Streitkräfte von Kuwait auf der Plattform X mit. Verletzt worden sei niemand. Vier "gegnerische" Marschflugkörper und drei Drohnen seien abgefangen worden, hieß es weiter. Ob die Häfen durch direkte Einschläge oder bei Abwehrmaßnahmen beschädigt wurden, ging aus den Stellungnahmen nicht hervor.

Auch Saudi-Arabien berichtete von Angriffen, unter anderem auf die Hauptstadt Riad. Diese seien abgewehrt worden. Insgesamt seien 16 Drohnen und zwei Raketen abgefangen worden. Vier weitere Raketen landeten nach Angaben der Streitkräfte im Arabischen Golf und in unbewohnten Gebieten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrein meldeten ebenfalls Angriffe. Es seien Drohnen und Raketen abgeschossen worden, hieß es in separaten Mitteilungen./mar/DP/stw

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