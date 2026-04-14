alt Aktie
ISIN: JP3201700006
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14.04.2026 09:19:00
Angriffe auf sieben Sicherheitslücken beobachtet - eine ist 14 Jahre alt
Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA warnt vor Angriffen auf sieben Sicherheitslücken. Eine davon hat 14 Jahre auf dem Buckel.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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