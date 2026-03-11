11.03.2026 11:53:39

Angriffe in Golfstaaten gehen weiter

DUBAI (dpa-AFX) - Die Angriffe in der Golfregion gehen rund anderthalb Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs weiter. Das emiratische Verteidigungsministerium teilte mit, man reagiere auf Beschuss mit iranischen Drohnen und Raketen. Anwohner wurden aufgerufen, die bereits bekannten Anweisungen zu ihrem Schutz zu verfolgen. Die Medienbehörde der Metropole Dubai teilte mit, in Nähe des internationalen Flughafens seien zwei Drohnen niedergegangen. Vier Menschen seien verletzt worden.

Auch das benachbarte Saudi-Arabien teilte mit, die Flugabwehr habe im Osten und in Nähe des großen Ölfelds Schaiba mehrere Drohnen abgefangen. Dem Nachrichtenkanal Al-Arabija zufolge zielten bisher etwa ein Drittel der iranischen Drohnenangriffe in Saudi-Arabien auf Ölanlagen im Osten.

Die weiteren Golf-Nachbarn Katar, Kuwait und Oman teilten ebenfalls mit, Angriffe mit Drohnen und Raketen abgewehrt zu haben. Die staatliche Nachrichtenagentur im Oman berichtete, eine Drohne sei abgeschossen worden und eine weitere sei ins Meer gestürzt./jot/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen