KUKA Aktie
WKN: 620440 / ISIN: DE0006204407
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15.07.2026 09:56:55
Angst vor Chinas Zugriff: Was ist aus Kuka geworden?
Selten hat ein Firmenverkauf die Gemüter so erhitzt wie der von Kuka. Damals dominierten Warnungen und düstere Prognosen. Zehn Jahre später fällt die Bilanz anders aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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