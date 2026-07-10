Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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10.07.2026 16:56:35
Angst vor Stellen-Streichungen: Bericht: Arbeitnehmerseite lässt VW-Sparpaket durchfallen
Das angedachte Sparpaket für Volkswagen wäre schon gewaltig. Eine sechsstellige Zahl Mitarbeiter könnten auf der Straße sitzen, vier Werke in Deutschland ihre Arbeit einstellen. In einer Aufsichtsratssitzung kommt nicht nur Gegenwind, sondern ein klares Nein zum Plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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