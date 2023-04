Angus Rose wird Wealth Dragons neuer CFO, da John Foster Powell in den Ruhestand geht.

Wealth Dragons Group PLC ("Wealth Dragons" oder "das Unternehmen”) (VIE: WDG) (ISIN: GB00BGMGZR93)

Nachdem er sich mehrere Jahre lang um die Finanzen von Wealth Dragons gekümmert hat, hat sich Finanzvorstand (CFO) John Foster-Powell entschieden, in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Angus Rose übernimmt seine Rolle als CFO dieses bahnbrechenden Unternehmens im Bereich Bildung, E-Learning und Entrepreneurship-Programme.

Angus Karriere umfasst führende Positionen in der Wirtschaftsprüfung und im Management bei bekannten Unternehmen wie Deloitte, Morgan Guaranty Trust und Grant Thornton. Er war außerdem über 20 Jahre bei der Charterhouse Bank, Charterhouse Group und Charterhouse Securities tätig, darunter fast ein Jahrzehnt als Finanz- und Betriebsleiter bei der letztgenannten.

In den letzten 20 Jahren hat Angus zahlreiche Kund:innen aus dem Finanzsektor in freiberuflicher Funktion beraten und auch Direktorenfunktionen bei Herald Investment Management und MacArthur & Co. übernommen.

Bei Wealth Dragons wird Angus für alle Bereiche der Finanzen und Compliance verantwortlich sein und eine beratende Rolle bei der Entwicklung der Geschäftsplanung und Betriebstätigkeiten übernehmen. Dazu gehört die bevorstehende Markteinführung von Consultz, der bahnbrechenden App von Wealth Dragons, die Informationssuchende mit Expert:innen zusammenbringt, die diese Informationen bereitstellen können.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vince und seinem Team", bemerkte Angus, "insbesondere in einer so aufregenden Zeit, in der Consultz verwirklicht wird."

"Wir freuen uns, einen so erfahrenen Fachmann wie Angus gewonnen zu haben", sagte Vincent Wong, Mitbegründer und CEO von Wealth Dragons. "Angus wird nicht nur den reibungslosen Betrieb des Unternehmens sicherstellen, sondern auch bei der Entwicklung von Consultz beraten – das Monetarisierungsmodell ab dem ersten Tag trägt wesentlich zur Attraktivität dieser App bei."

Über Wealth Dragons

Wealth Dragons ist ein globales Unternehmen im Bereich Finanzbildung und Entrepreneurship-Programme, das Einzelpersonen das Wissen und die Tools zur Verfügung stellt, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Durch sein Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich Bildung hat das 2009 gegründete Unternehmen Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, Wohlstand zu erzielen.

Risikowarnung Haftungsausschluss

Der Wert der Wertpapiere und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Anleger:innen erhalten ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die bisherige Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, und der realisierte Betrag kann geringer sein als die ursprünglich getätigte Investition. Schätzungen zukünftiger Leistungen basieren auf Annahmen, die möglicherweise nicht realisiert werden. Bei Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten, kann ihr Wert aufgrund von Wechselkursschwankungen sinken. Die Marktbedingungen können sich auf die Liquidität und Volatilität der Wertpapiere auswirken, und dementsprechend kann es für eine:n Anleger:in schwierig sein, ihre/seine Investition zu realisieren.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230413005483/de/