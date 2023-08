Anhänger der Putschisten im Niger demonstrieren gegen Ecowas

Niamey/Abuja/London (Reuters) - Hunderte Anhänger der Putschisten haben am Donnerstag in Nigers Hauptstadt Niamey gegen die vom westafrikanischen Wirtschaftsbund Ecowas verhängten Sanktionen demonstriert.

"Lang leben Niger, Russland, Mali und Burkina", hieß es auf einem Plakat, das ein Demonstrant hoch hielt. "Nieder mit Frankreich, Ecowas, EU." Parallel dazu berieten die Verteidigungsminister der Ecowas in Nigeria über das weitere Vorgehen gegenüber dem Mitgliedsland Niger. Ziel sei es, einen Plan für eine eventuelle militärische Intervention zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung auszuarbeiten, erklärte der Nationale Sicherheitsrat der Elfenbeinküste, die ebenfalls Ecowas-Mitglied ist. Ob zum Abschluss des zweitägigen Treffens weitere Details zur Drohung der Ecowas mit militärischer Gewalt gegen die Putschisten bekanntgegeben werden, war unklar.

An diesem Donnerstag feiert der Niger seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1960. Ein Demonstrant in Niamey sprach von weiteren Kundgebungen: "Wir werden gegen alle Ecowas-Länder demonstrieren und gegen alle, die unmenschliche und unpopuläre Maßnahmen gegen den Niger ergreifen, der gerade dabei ist, sich vom Joch der Kolonialisierung zu befreien."

GROSSBRITANNIEN ZIEHT ZUM TEIL BOTSCHAFTSPERSONAL AB

Angesichts der Demonstrationen und der unsicheren Lage zieht nach den USA auch Großbritannien einen Teil seines Botschaftspersonals ab. Die Botschaft in Niamey werde aufgrund der Sicherheitslage vorübergehend ihr Personal verringern, teilte das Außenministerium in London mit. "In Niger kam es zu einer militärischen Machtübernahme, die zu Protesten und Unruhen geführt hat." Die Gruppe, die die Demonstration am 30. Juli organisiert habe, habe zu einer weiteren Kundgebung aufgerufen. "Proteste können gewalttätig sein, und die Lage könnte sich ohne Vorwarnung schnell ändern", erklärte das Ministerium.

Bereits am Mittwoch - eine Woche nach dem Putsch - hatte das US-Außenministerium den Abzug eines Teils seines Botschaftspersonals und sowie von Familienangehörigen angeordnet. Die Botschaft bleibe aber geöffnet. "Wir bleiben auf höchster Ebene diplomatisch engagiert", sagte ein Sprecher.

Die USA haben neben Frankreich, Deutschland und Italien im Niger Truppen zur Aufstandsbekämpfung und Ausbildung stationiert. Sie sollten der Armee bei der Bekämpfung von Gruppen helfen, die mit den radikal-islamischen Organisationen Al-Kaida und Islamischer Staat in Verbindung stehen. Bislang gab es keine Ankündigung, dass Soldaten aus dem westafrikanischen Land abgezogen werden sollen. Ausgeflogen wurden hingegen bereits zivile Staatsangehörige unter anderem von Frankreich, Deutschland und Italien. Frankreich erklärte, es seien Hunderte französische und andere europäische Staatsangehörige ausgeflogen worden. Die Evakuierung sei abgeschlossen.

MILITÄRMACHTHABER TIANI ZEIGT SICH OFFEN FÜR DIALOG IM NIGER

Am Mittwoch vergangener Woche hatte die Präsidentengarde geputscht und den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum abgesetzt. Das Militär schloss sich den Putschisten später an. Der frühere Chef der Präsidentengarde, General Abdourahamane Tiani, erklärte sich zum neuen Staatsoberhaupt. Ecowas verurteilte den Putsch. Die Organisation verhängte Sanktionen und drohte mit einem militärischen Eingreifen, sollte Bazoum nicht freikommen und sein Amt wieder übernehmen können.

Tiani erklärte am Mittwochabend, die neue Führung werde sich dem internationalen Druck nicht beugen. Er lehnte in einer Fernsehansprache jede Einmischung aus dem Ausland ab, zeigte sich aber offen für einen Dialog innerhalb des Landes. "Wir haben allen betroffenen Parteien immer mit Demut zugehört und sind offen für den Dialog, damit wir gemeinsam die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang schaffen können, der innerhalb einer relativ kurzen und angemessenen Zeit zu Wahlen führen sollte." Einen Zeitplan nannte Tiani nicht.

