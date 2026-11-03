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03.11.2026 07:01:24

Anhaltend starkes Umsatzwachstum

Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Anhaltend starkes Umsatzwachstum

03.11.2026 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ausgezeichnete Resultate. Die ersten drei Quartale von 2026 waren geprägt durch ein deutliches Volumenwachstum, stark angestiegene direkte Material- und Energiepreise, Verkaufspreiserhöhungen und substanzielle Währungsverluste sowie operative Margen auf dem Niveau des Vorjahres. Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,7%, in Schweizer Franken um 3,6% auf CHF 2’535 Mio. Der operative Cashflow (EBITDA) erhöhte sich um 3,3% und belief sich auf CHF 778 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,7%. Der Gewinn je Aktie nahm deutlich um 8,1% auf CHF 16.23 zu; währungsbereinigt betrug die Zunahme 9,6%. Für das Gesamtjahr 2026 geht die Unternehmensleitung weiterhin von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von 5 bis 6% und einer EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau aus.
 
Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/medienmitteilung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Ende der Adhoc-Mitteilung

2427078  03.11.2026 CET/CEST

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