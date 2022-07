Anhaltende Inflation bereitet Deutsche-Bank-Chef Sewing Sorgen

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing macht sich Sorgen wegen der anhaltenden Inflation und befürchtet eine Rezession.

"Der anhaltende Preisdruck hat ein enormes disruptives Potenzial, und er erhöht das Risiko einer globalen Rezession im nächsten Jahr. Ich kann nicht verleugnen, dass ich mir Sorgen darüber mache, was uns in den nächsten 12 Monaten bevorsteht", sagte Sewing am Montag auf der Eurofinance Summit Konferenz in Frankfurt. Vor diesem Hintergrund seien höhere Leitzinsen unabdingbar. "Wir wünschen uns auch von der EZB, dass sie nun schneller als bislang angekündigt die Zinsen erhöht werden", sagte der Deutsche-Bank-Chef. Es gebe aktuell ein seltenes Zusammenspiel von Risikofaktoren, wie der Russland-Krieg, die Energiekrise, die Pandemie und die Inflation. "Wir steuern auf ein Jahrzehnt hoher Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität zu." Das Risiko einer Banken- oder einer Eurokrise sehe er jedoch nicht.

