AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|
05.05.2026 11:16:00
Anheuser-Busch InBev volumes rose just 1%, and the stock market is delighted.
Anheuser-Busch InBev shares surged on Tuesday as the brewer of Budweiser, Corona and Michelob reported volume growth of 0.8% in the first quarter.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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