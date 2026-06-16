Anheuser-Busch InBev Aktie

Anheuser-Busch InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0N916 / ISIN: US03524A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.06.2026 09:16:40

Anheuser-Busch To Invest Over $20 Mln In St. Louis And Missouri Facilities

(RTTNews) - Budweiser maker Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD, ABI.BR) announced that it will invest more than $20 million in its St. Louis brewery and Arnold can manufacturing plant in Missouri to expand production.

The investment is expected to upgrade brewery and packaging equipment to boost capacity for fastest-growing Michelob ULTRA beer and other brands. Anheuser-Busch investment is part of a $600 million commitment to its U.S. operations across 2025 and 2026.

The firm also plans to open a technical skills training center in St. Louis, one of 15 new centers nationwide. The company aims to train more than 90 percent of its manufacturing workforce over the next five years.

Anheuser-Busch added that it will move its animated "A & Eagle" sign from its former Newark facility to the St. Louis campus.

The brewer was inducted into the Missouri Manufacturers Hall of Fame earlier this year.

On NYSE, shares of Anheuser-Busch closed Monday's trading 1.72 percent lower at $81.48.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs) 70,50 0,00% Anheuser-Busch InBev SA (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX mit Schwankungen -- Wall Street uneins -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zieht am Mittwoch an, der deutsche Leitindex gibt erneut nach. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen