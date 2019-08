Anheuser-Busch will nicht für Craft Brew Alliance bieten

Von Tonya Garcia

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Brauereikonzern Anheuser-Busch hat sich dagegen entschieden, die US-Brauerei Craft Brew Alliance (CBA) mit Sitz in Oregon zu übernehmen. Anheuser-Busch Inbev, die mit 31,3 Prozent an CBA beteiligt ist, ließ eine Frist für die Unterbreitung eines Angebotes für die restlichen Aktien verstreichen, kündigte aber an, die seit 2016 bestehende Vertriebs- und Brauereivereinbarung fortzusetzten. Der belgische Konzern werde einmalig eine Anreizzahlung von 20 Millionen US-Dollar an CBA leisten. Zum Portfolio des US-Unternehmens gehörten unter anderem die Marken Redhook, Kona und Square Mile.

Die Craft Brew Alliance nannte die Entscheidung des belgischen Konzerns "enttäuschend", stellte aber fest, dass der Rahmenvertriebsvertrag der beiden Unternehmen bis 2028 intakt bleibe, und die Vertragsbrau- und die internationalen Vertriebsverträge bis 2026 bestehen bleibe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2019 09:29 ET (13:29 GMT)