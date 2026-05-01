Anhui Andeli Department Store: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anhui Andeli Department Store hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,33 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at