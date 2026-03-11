Anhui Andeli Department Store informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Andeli Department Store äußerte sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Anhui Andeli Department Store hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,00 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,800 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,74 Milliarden CNY gegenüber 4,61 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,970 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,80 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at