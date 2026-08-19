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19.08.2026 06:31:29
Anhui Andeli Department Store präsentierte Quartalsergebnisse
Anhui Andeli Department Store gab am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,23 Prozent auf 1,05 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,05 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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