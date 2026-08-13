Anhui Chaodong Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Anhui Chaodong Cement hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 80,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at