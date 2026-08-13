|
13.08.2026 06:31:29
Anhui Chaodong Cement: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Anhui Chaodong Cement hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,010 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101,6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 80,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!