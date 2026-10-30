Anhui Conch Cement hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Anhui Conch Cement hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Conch Cement 0,370 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Conch Cement 19,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,01 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at