Anhui Conch Cement mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anhui Conch Cement hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,20 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Conch Cement einen Gewinn von 0,480 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 19,86 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,24 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at