Anhui Conch Cement: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Anhui Conch Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,340 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,42 Prozent auf 17,07 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at