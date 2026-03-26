26.03.2026 06:31:28

Anhui Conch Cement stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Anhui Conch Cement hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,34 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,470 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 21,23 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,608 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 27,64 Milliarden CNY belaufen hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,54 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,46 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 82,21 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 90,72 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 1,65 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 85,31 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

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