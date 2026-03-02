Anhui Estone Materials Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anhui Estone Materials Technology A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Anhui Estone Materials Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 195,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 52,71 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,110 CNY. Im Vorjahr waren 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 630,07 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 497,13 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,080 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 605,00 Millionen CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at