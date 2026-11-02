Anhui Expressway: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Expressway hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,52 Prozent auf 1,83 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at