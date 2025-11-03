Anhui Fangxing Science Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anhui Fangxing Science Technology veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Fangxing Science Technology 0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,55 Milliarden CNY – ein Plus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Fangxing Science Technology 1,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at