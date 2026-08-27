Anhui Fangxing Science Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anhui Fangxing Science Technology äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,66 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at