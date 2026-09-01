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01.09.2026 06:31:29
Anhui Golden Seed Winery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Anhui Golden Seed Winery hat am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 45,8 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 75,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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