Anhui GreatWall Military Industry A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anhui GreatWall Military Industry A ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui GreatWall Military Industry A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui GreatWall Military Industry A -0,050 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Anhui GreatWall Military Industry A im vergangenen Quartal 377,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui GreatWall Military Industry A 432,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at