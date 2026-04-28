Anhui GreatWall Military Industry A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui GreatWall Military Industry A präsentierte in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Anhui GreatWall Military Industry A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,56 Prozent auf 157,6 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at