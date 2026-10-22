Anhui GreatWall Military Industry A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anhui GreatWall Military Industry A hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 424,7 Millionen CNY gegenüber 377,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at