Anhui Guangxin A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Guangxin A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 765,3 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 36,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at