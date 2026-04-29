Anhui Guangxin A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anhui Guangxin A äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,15 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Guangxin A einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie eingefahren.

Anhui Guangxin A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 863,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,720 CNY. Im Vorjahr hatte Anhui Guangxin A 0,860 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,08 Prozent auf 3,51 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,720 CNY sowie einen Umsatz von 3,53 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at