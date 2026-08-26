Anhui Guangxin A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anhui Guangxin A gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 695,2 Millionen CNY – eine Minderung von 22,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 902,1 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at