Anhui Guangxin A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Anhui Guangxin A ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui Guangxin A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Anhui Guangxin A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 844,1 Millionen CNY gegenüber 765,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at