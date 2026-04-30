30.04.2026 06:31:29

Anhui Guangxin A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anhui Guangxin A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,230 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Anhui Guangxin A 904,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,15 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,720 CNY. Im Vorjahr waren 0,860 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 3,51 Milliarden CNY, gegenüber 4,62 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 24,08 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,720 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 3,53 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

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