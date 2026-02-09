Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 373,0 Millionen CNY gegenüber 206,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 CNY. Im Vorjahr hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 898,83 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry einen Umsatz von 762,84 Millionen CNY eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,300 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 867,00 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at