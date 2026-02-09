09.02.2026 06:31:29

Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,15 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 373,0 Millionen CNY gegenüber 206,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 CNY. Im Vorjahr hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 898,83 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry einen Umsatz von 762,84 Millionen CNY eingefahren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,300 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 867,00 Millionen CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen