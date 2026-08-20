Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry ein EPS von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 243,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 337,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at