Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 138,8 Millionen CNY im Vergleich zu 113,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at