Anhui Heli legte Quartalsergebnis vor

Anhui Heli hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,22 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at