03.04.2026 06:31:29

Anhui Heli: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Heli ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui Heli die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,11 CNY gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Heli in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,89 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,37 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 1,59 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,77 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 17,22 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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