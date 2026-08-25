Anhui Heli: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Heli hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,530 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Anhui Heli mit einem Umsatz von insgesamt 5,99 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 16,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at