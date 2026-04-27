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27.04.2026 06:31:29
Anhui Heli: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Anhui Heli hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Anhui Heli im vergangenen Quartal 5,19 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Heli 4,27 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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