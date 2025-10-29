|
Anhui Heli vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Anhui Heli hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,37 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Anhui Heli mit 0,370 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,54 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Heli einen Umsatz von 4,40 Milliarden CNY eingefahren.
