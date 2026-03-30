Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power lud am 28.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 1,75 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power 1,56 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,160 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power ein EPS von 0,890 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power mit einem Umsatz von insgesamt 5,49 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,91 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -20,59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at