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27.04.2026 06:31:29
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,63 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,18 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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