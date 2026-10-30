Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 1,97 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 40,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at