Anhui Huaheng Biotechnology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anhui Huaheng Biotechnology A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 CNY gegenüber 0,080 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Huaheng Biotechnology A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 692,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 638,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,520 CNY gegenüber 0,820 CNY je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Anhui Huaheng Biotechnology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 32,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,89 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,18 Milliarden CNY im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,917 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 2,88 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at